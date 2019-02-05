Beşiktaş ve Şişli'de elektriklerin kesilmesinin ardından elektrik kesintisinin nedeni ve ne zaman geleceği ile ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş ve Şişli'de elektriklerin kesilmesinin ardından elektrik kesintisinin nedeni ve ne zaman geleceği ile ilgili açıklama geldi.



Genel arıza nedeniyle meydana gelen kesintinin giderilmesi için an itibariyle çalışmalar sürüyor.



Meydana gelen elektrik kesintisinin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.



Bölgede sadece trafik ışıklarının çalıştığı bildirildi.





05 Şubat 2019 Salı günü planlı kesinti programı

- BALIKYOLU Mh., AMASYALILAR Cd., 500. Sk., 502. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 513. Sk., 519. Sk., 518. Sk., 512. Sk., 533. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20660-21301)



- BALIKYOLU Mh., AMASYALILAR Cd., 501. Sk., 504. Sk., 506. Sk., 513. Sk., SULTANİYE Mh., AŞIK ŞENLİK Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., SÜLEYMANİYE Mh., AZİZ NESİN Cd., ISPARTAKULE Cd., ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM Sk., 776. Sk., 777. Sk., 778. Sk., 779. Sk., 826. Sk., 827. Sk., 828. Sk., 829. Sk., 833. Sk., 835. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20662-20649 20294 22613 27007 20515 21301 22263 27008 27010)



- ZAFER Mh., ADİLE NAŞİT Bul., HARAMİDERE YOLU Cd., 185. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20679-27452-27453)



- İSKENDERPAŞA Mh., HORHOR Cd., KAVALALI Sk., KIRMA TULUMBA Sk., MEÇHUL ASKER Sk., MOLLA HÜSREV Sk., NALINCI FEVZİ Sk., ORUÇGAZİ Sk., OYUNBOZAN Sk., RAGIPBEY Sk., RAĞBET Sk., TAYYARECİ ORHAN Sk., UZUN YUSUF Sk., YENİ ORTA Sk., YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE KUYULU Sk., YEŞİL TEKKE Sk., ÇELEBİ HAMAMI Sk., ÇINGIRAKLI BOSTAN Sk., ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20668-2307 TM)



- PİRİPAŞA Mh., TAHİR ZÜMRE Sk., TAŞKESEN Sk., KALAYCI BAHÇE Sk., ECDAT Sk., KAMİL BEY Sk., HACI ŞABAN CAMİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20729-3884)



- PİRİPAŞA Mh., GÖKTUĞ Sk., İÇ BOSTAN Sk., AHBAP Sk., ŞABAN DERESİ Sk., ERGANUH Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20731-3580)



- PİRİPAŞA Mh., DEREİÇİ Sk., TAHİR ZÜMRE Sk., FETİHTEPE Mh., ÇETİN Sk., ZÜMRÜT Sk., TAHİR AĞA ARALIĞI Sk., KESKİN Sk., KESKİN ARALIĞI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20733-3919)



- ŞENLİKKÖY Mh., AKASYA Sk., BUKET Sk., CEVİZLİ Sk., ÇEVRE Sk., EKŞİ NAR Sk., FLORYA Cd., HÜRRİYET Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20718-1721)



- MERKEZ Mh., AYAZMA Cd., ÇAĞLAYAN Mh., AGAH Sk., MERAM Sk., ASLANBEY Sk., FİKRİ Sk., SİNEM Sk., KARTOPU Sk., FERDAĞ Sk., ENİS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20750-9437)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., CELİL Sk., ARAF Sk., ÇERİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20742-29092)



- PINAR Mh., 1484. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20765-20940)



- ZİYA GÖKALP Mh., OLİMPİYAT STADI YOLU Cd., 2746. Sk., İSKİ ARITMA TESİSLERİ YOLU Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20738-11076-99384)



- İNÖNÜ Mh., HALKALI Cd., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20792-11794)



- ÇIRÇIR Mh., IRMAK Sk., ULUDAĞ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20787-28029 TM)



- CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., 50. YIL Mh., UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20791-28500 . 28297 TM 28426 TM 28288 TM 28311 TM 28424 TM 28316 TM 28211 TM 28076 TM 28025 TM 28360 TM )



- YARIMBURGAZ Mh., 5.KARTAL Sk., 1.KARACA Sk., 1.ÖZAY Sk., 1.ŞAHİN Sk., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20793-11971)



- İSMETPAŞA Mh., 69. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., 77. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., ORDU Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20804-28395 TM)



- TARABYA Mh., MURADİ HAMİS Sk., POSTACI HALİL Sk., SAADET TELHAN ÇIKMAZI Sk., SAMİ DİNO Sk., YENİKOY TARABYA Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20810-4281)



- ZİYA GÖKALP Mh., İSKİ ARITMA TESİSLERİ YOLU Sk., OLİMPİYAT STADI YOLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20739-11239)



- TÜRKOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20849-24401 24402 24403 24404 24405 24406 24407 24408 24409 24410 24411 24412 24413 24414 24415 24416 24417 24418 24419 24420 24421 24422 24423 24424 24425 24426 24427 24428 24502)



- ESKİ HABİPLER Mh., ALAADDİN TOPUZ Cd., CANAN Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., MİNE Sk., SAKIZ Sk., VEFA POYRAZ Cd., YILDIZLAR Cd., YONCA Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20758-29214 TM)



- ESKİ HABİPLER Mh., CAN Sk., CEVİZ Sk., FESLEĞENLER Sk., FULYA Sk., GALİP ESMER Cd., LALEZAR Sk., MENEKŞELER Sk., ORKİDELER Cd., SÜMBÜLLER Sk., YASEMİNLER Sk., ÇINARLI Cd., ÇİĞDEMLİ Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20759-29328 TM)



- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20846-23391-23336-23533-23684-23342-23279-23025-23021-23239-23261-23599-23262)



- PİRİNÇÇİ Mh., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., ARMUTLU Sk., KAMERİYE Sk., KARAÇALI Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., TOPRAKÇI Sk., ZİYADE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20784-29045 TM)



- GÜNEŞTEPE Mh., SOĞANLI Cd., SOĞANAĞA Sk., ALPASLAN Sk., İNCİ Sk., ZÜMRÜT Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., ARALIK Sk., MEHMET AKİF Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20817-872)



- ATAKENT Mh., 216. ÇIKMAZ Sk., 218. Sk., 2.HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20821-11990)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20828-29676)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20829-29372)



- DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20839-29600-41625-28790-28075-41626-28945-41627-29717)



06 Şubat 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı

- SÜLEYMANİYE Mh., ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM Sk., ISPARTAKULE Cd., 725. Sk., 745. Sk., 746. Sk., 747. Sk., 749. Sk., 737. Sk., 767. Sk., 800. Sk., 807. Sk., 810. Sk., 813. Sk., 816. Sk., 841. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20672-22613 27007 20515)



- KALENDERHANE Mh., AYNACI ÇIKMAZI Sk., BOZDOĞAN KEMERİ Cd., CEMAL YENER TOSYALI Cd., CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI Sk., DARÜLELHAN Sk., HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI Sk., KALENDER MEDRESESİ Sk., SÜLEYMANİYE Mh., KİRAZLI MESCİT Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20669-2394 TM)



- ZAFER Mh., ADİLE NAŞİT Bul., HARAMİDERE YOLU Cd., 185. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20680-27452-27453)



- SÜLEYMANİYE Mh., ISPARTAKULE Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., AZİZ NESİN Cd., 752. Sk., 743. Sk., 745. Sk., 734. Sk., 735. Sk., ARDIÇLI Mh., 805. Sk., E-5 TEM Bul., ISPARTAKULE Cd., YENİKENT Mh., 664. Sk., 669. Sk., 676. Sk., 695. Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., AŞIK ŞENLİK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20671-22613 270027 20515 27010 27008 27009 20649 20294)



- ŞENLİKKÖY Mh., AKASYA Sk., AY Sk., CEVİZLİ Sk., EKŞİ NAR Sk., HÜRRİYET Cd., İNCİR Sk., MERCAN Sk., NUR Sk., YAPRAK Sk., YENİ BAĞLAR Sk., YUNUS EMRE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20719-1938)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., PREVEZE Sk., HARBİYE Sk., DOĞANÇAY Sk., ARAF Sk., EROĞUZ Sk., KARTALTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20743-29092)



- ESENTEPE Mh., HABERLER Sk., KELEBEK ÇIKMAZI Sk., KESKİN KALEM Sk., MATBUAT Sk., MİTHAT ULU ÜNLÜ Sk., SAĞLAM FİKİR Sk., ŞAİRLER Sk., YAZARLAR Sk., ZİNCİRLİDERE Cd., ŞENLİK Sk., DERGİLER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20763-9147 T.M.)



- PINAR Mh., 1485. Sk., 1486. Sk., 1487. Sk., 1488. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20766-21594)



- ALTINŞEHİR Mh., ORKUN Sk., ÖMÜR Sk., ALEV Sk., BAYAR Sk., GÜLÇİN Sk., EREN Sk., BURÇAK Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20795-12530)



- ULUS Mh., ÇUBUKÇU Sk., ÖZTOPUZ Cd., SETALTI Sk., SÜREKLİ Sk., NİĞBOLU ÇIKMAZI Sk., GEÇGEL ÇIKMAZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20805-3901)



- ULUS Mh., ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR Cd., YAVUZ Sk., FATİH Cd., ÖZTOPUZ Cd., TEKERLER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20806-3932)



- ULUS Mh., KELAYNAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20807-3978)



- TARABYA Mh., ARABAYOLU Cd., BOLAT Sk., DETAY Sk., DOĞAN Sk., VAHDET Sk., YÜCELEVLER Sk., ÇARDAK Sk., ŞALCIKIR Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20811-4211)



- ESKİ HABİPLER Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., LALEZAR Sk., TAŞ Sk., ÇELİK Sk., ÇİM Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20761-29459 TM)



- KESTANELİK Mh., KAYANDERE Sk., SIVAT Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., ÖRCÜNLÜ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20847-23121 23317 23282 23119 23117 23386 23402 )



- HABİBLER Mh., 2695. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20762-29673 TM)



- ÇIRÇIR Mh., IRMAK Sk., ULUDAĞ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20789-28029 TM)



- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1032. Sk., 1081. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1086. Sk., 1089. Sk., 1091. Sk., 1092. Sk., 1093. Sk., 1094. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1098. Sk., 1099/1. Sk., 1099. Sk., ERHAN ÇAVUŞOĞLU Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20803-28875 tm)



- BAŞAK Mh., YEŞİL VADİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20794-12399)



- TARABYA Mh., LALE Sk., ZAMBAK Sk., ŞALCIKIR Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20813-4107)



- GÜNEŞTEPE Mh., KÜLTÜR Sk., TURAN Sk., KUYAÇ Sk., YARIŞÇI Sk., KORKUT Sk., KASİDE Sk., KARTAL Sk., KELEBEK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20819-511)



- ORUÇREİS Mh., 603. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20844-18256)



- PİRİNÇÇİ Mh., ARMUTLU Sk., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KAMERİYE Sk., KARAÇALI Sk., TOPRAKÇI Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., ZİYADE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20785-29045 TM)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20825-28782)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20826-29371)



- TUNA Mh., TUNA Cd., 675. Sk., 676. Sk., 677. Sk., 678. Sk., 681. Sk., 680. Sk., SAKARYA Cd., 674. Sk., 672. Sk., 669. Sk., 668. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20850-18262 TM)

