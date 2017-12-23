İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji ise oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşları ve sürücüleri uyardı

Günlerdir yapılan uyarılar sonucunda bu sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakasında kar yağışı başladı.



Araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun ve BUDO'nun bir çok seferi iptal



Kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye devam edecek.



Yarın ise yurdun bir çok yerinde karla karışık yağmur bekleniyor.



İstanbul-Ankara yolunun geçtiği Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı hakim.



Meteroloji oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşları ve sürücüleri uyardı.



ulusal.com.tr