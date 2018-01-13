İstanbul Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcıların kaldığı barakada yangın çıktı. 3 yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Sabaha karşı 6 sularıydı. İstanbul Beylikdüzü'nde bir konteynerde yangın çıktı. Konteynerdaki yabancı uyruklu 3 işçi hayatını kaybetti.



Kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde sobadan çıkan kıvılcımlar bir anda alev olup etrafı sardı.



Yangını farkeden yabancı uyruklu kişiler durumu patronlarına bildirdi. Patronları itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.



Her şey bir anda olup bitmişti. Ekipler içeriye girdiğinde 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.



Yaşamını yitirenlerden ikisinin Afganistanlı, birinin de Pakistanlı olduğu öğrenildi. 3 işçinin cenazeleri daha sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



1 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.



ulusal.com.tr