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İstanbul Beylikdüzü'nde konteynerde yangın: 3 kişi öldü

İstanbul Beylikdüzü'nde ikisi Afganistanlı, ikisi Pakistanlı kağıt toplayıcısı 4 işçinin kaldığı demir saclardan yapılmış konteynerde yangın çıktı. Alevlere uykuda yakalanan işçilerden üçü yaşamını yitirdi, yaralı kurtulan bir işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde konteynerde yangın: 3 kişi öldü

İstanbul Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcılarının barındığı konteynerde çıkan yangında ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde kağıt toplayıcılarının bulunduğu alanda 4 işçinin barındığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demir saclardan kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda, alevlere uykuda yakalanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç işçi yaşamını yitirdi.

Yaralı kurtulan bir Pakistanlı ise ambulansla götürüldüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güvenlik şeridi çekilen alanda polis ekipleri inceleme yaptı.

Cesetlerin, savcılık incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüleceği öğrenildi.

Görgü tanığı Afganistanlı Seyit İkram, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının elektrikli sobayı yaktıktan sonra uyuduğunu ancak yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ifade etti.

Yangında ölen ve yaralanan yabancı uyrukluların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #beylikdüzü #Afganistan #pakistan
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