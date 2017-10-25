İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı.
Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi'nde gece 04.00 sıralarında meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Tartışma kısa sürede büyüdü.40 yaşındaki Hayri Ör, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçarak uzaklaşan şüpheli hakkında polis ekipleri çalışma başlattı.
ulusal.com.tr
İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı
İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.