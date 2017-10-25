İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı.



Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi'nde gece 04.00 sıralarında meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti.



Tartışma kısa sürede büyüdü.40 yaşındaki Hayri Ör, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı, olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçarak uzaklaşan şüpheli hakkında polis ekipleri çalışma başlattı.



ulusal.com.tr