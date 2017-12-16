İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda Ömer Hayyam Caddesi üzerinde 3 katlı eski bir ahşap binada yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü ve binanın diğer katlarına da sıçradı.
Alev alev yanan binayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerin gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada hasar oluştu.
ulusal.com.tr
İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda 3 katlı eski bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binanın diğer katlarına da sıçradı. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri müdahale etti
İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda Ömer Hayyam Caddesi üzerinde 3 katlı eski bir ahşap binada yangın çıktı.
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