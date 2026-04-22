İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatılıyor

İstanbul Boğazı, yarın düzenlenecek uluslararası spor organizasyonu nedeniyle deniz trafiğine tamamen kapatılacak

Toygu Ökçün
İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatılıyor
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın icra edileceği 23 Nisan 2026 tarihinde, İstanbul Boğazı stratejik bir düzenlemeyle deniz trafiğine kapatılıyor. Yarış parkurunun güvenliği ve organizasyonun sorunsuz ilerlemesi amacıyla alınan bu karar, Boğaz hattındaki ticari ve sivil tüm geçişleri kapsıyor. Yetkili birimler, parkur alanı üzerindeki denetimlerin yarış süresince en üst düzeyde tutulacağını kaydetti.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNDE ZORUNLU DÜZENLEME

Deniz trafiğinin durdurulması kararı doğrultusunda, Şehir Hatları internet sitesi üzerinden sefer iptallerine dair bir bildiri yayımladı. Söz konusu duyuruda, yarışlar nedeniyle belirli hatlardaki vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi. Seferleri etkilenen hatlara ilişkin detaylı listelerin kurumun resmi internet adresinde erişime açıldığı belirtilirken, yolcuların planlamalarını bu kısıtlamalar çerçevesinde güncellemeleri istendi. Boğaz hattındaki ulaşım rejiminin, yarış programının tamamlanmasının ardından normale döneceği öngörülüyor.

deniz trafiği kapatılıyor
