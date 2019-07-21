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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar askıya alındı.

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gemi trafiği "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" nedeniyle 08.00'den 13.00'e kadar askıya alındı.

Yüzme yarışının bitmesinin ardından İstanbul Boğazı tekrar trafiğe açılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #İstanbul Boğazı
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