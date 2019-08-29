"Scarabeo 9" isimli petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platform, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki...
Boğaz güvenliği nedeniyle platformun geçişi sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Bahama Adaları bayraklı petrol gemisi için Boğaz'daki gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
Yalova'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmekte olan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" (Sıkarabeyo 9) Boğaz'a 06:30 sıralarında giriş yaptı.
Dev platformun geçişinin tamamlanmasıyla Boğaz trafiğinin normale döndü.
ulusal.com.tr
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