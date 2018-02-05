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İstanbul Boğazı'nda "Barbaros 2018 Tatbikatı" yapıldı

İstanbul Boğazı'nda "Barbaros 2018 Tatbikatı" yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta izleyenlerin yürekleri ağzına geldi....

İstanbul Boğazı'nda "Barbaros 2018 Tatbikatı" yapıldı

Bu seferki arama kurtarma tatbikatı aksiyon filmlerini aratmadı.

"Barbaros 2018 Tatbikatı" İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapıldı. 

İzleyenlerin nefeslerini kesen tatbikata 380 personel katıldı.

11 bot, 1 helikopter ve 3 uçakla yapılan tatbikatta senaryo gereği bir balıkçı teknesinde mahsur kalan 4 kişi bot ile kurtarıldı.

Denizde mahsur kalan kazazedelerin yerleri keşif uçağı ile belirlendi. Ardından kurtartma botları olay yerine geldi, kazazedeler kurtarıldı.

Kameralar ile anbean çekilen “Barbaros 2018 Tatbikatı” sorunsuz bir şekilde sona erdi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Barbaros 2018 Tatbikatı #istanbul
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