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İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle yüzlerce gemi geçiş için bekliyor

İstanbul'da etkili olan sis, kara ve deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Yüzlerce gemi, boğazda geçiş için sıra bekliyor. Karadeniz ve Marmara'da bekleyen gemilerin ne kadar sürede geçeceği bilinmiyor

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle yüzlerce gemi geçiş için bekliyor

3 gündür İstanbul'da etkili olan sis; hava, deniz ve kara ulaşımında ciddi aksamalara neden oldu.

İç hat deniz seferlerinin tamamı iptal olurken karadan da köprüler ve bağlantı yollarında ciddi kazalar meydana geldi.

Hava ulaşımında aksamalar da yaşandı, uçaklar havalimanlarına iniş yapamadı.

Deniz trafiğini de aksatan sis, İstanbul'da bugün etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

BOĞAZDA BEKLİYORLAR

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Boğazı'nda yüzlerce gemi geçiş için sıra bekliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #İstanbul Boğazı
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