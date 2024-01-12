İstanbul Boğazı'nda Gemi Arızası

İstanbul Boğazı girişinde kuru yük gemisi arızalandı. Princess Ayana isimli gemi, kılavuz kaptan ve Kurtarma-18 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahasına demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda Gemi Arızası
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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası yaşandı. Konuyla ilgili Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.

Princess Ayana isimli 100 metre boyundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yaşadı. Geminin İzmit'ten Romanya'ya seyir halinde olduğu öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-18 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahasına demirletildiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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