İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen bu geniş çaplı spor organizasyonu sebebiyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

BOĞAZ'DA TRAFİĞİ KİLİTLEYEN ORGANİZASYON

İstanbul Açık Deniz Yat ve Yarış Kulübü tarafından hayata geçirilen etkinlik kapsamında Boğaz sularında yarış hareketliliği yaşanırken, ticari ve sivil gemi geçişleri durduruldu. Sürecin ilerleyişi ve Boğaz'ın deniz trafiği durumu hakkında yetkili makamlar tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Sürece dair resmi duyuru doğrudan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Kurumdan yapılan açıklamada, İstanbul Açık Deniz Yat ve Yarış Kulübü tarafından 7. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası'nın İstanbul Boğazı'nda düzenlendiği bildirildi.

Ekiplerin kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, bu nedenle Boğaz'daki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.