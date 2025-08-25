İstanbul Boğazı’nda kaybolan Rus yüzücüden haber yok! Arama çalışmaları sürüyor

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda yaşandı. Beykoz Kanlıca’dan başlayan ve Kuruçeşme’de sona eren yarışa üç bin sporcu katıldı. Ancak 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, diğer sporcuların aksine bitiş noktasına ulaşamadı. Karaya çıkmayan tek sporcu olması üzerine durum polise bildirildi.

İhbarın ardından İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Boğaz’da geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yüzücünün izine ulaşmak için kıyı ve açık sularda tarama yapıyor.

İSTANBUL’A YENİ GELMİŞTİ

Svechnikov’un yarış için cumartesi günü İstanbul’a geldiği öğrenildi. Genç yüzücünün Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği, ertesi gün ise yarışa katıldığı belirtildi.

Denizde kaybolan Rus yüzücüyü bulmak için çalışmalar sürüyor.