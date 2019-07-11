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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. toplantısını yaptı! Esenler Otogarı hakkında karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2'inci toplantısını yaptı. Sakin başlayan toplantında İBB'nin borcu dile getirilince kısa süreli gerginlik yaşandı. Sonrasında Meclis gündeminde olan 63 madelik teklif oylandı. 63'üncü madde olan Esenler Otogarı'ndaki otopark alanlarının İSPARK'a devredilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. toplantısını yaptı! Esenler Otogarı hakkında karar

Temmuz ayının ilk toplantısında konuşulan borçlanma, yine gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayının 2'inci toplantısını yaptı. Sakin başlayan toplantı atışmalı devam etti.

CHP meclis üyleri borçlu belediye vurgusu yaptı, AK Parti üyeleri ise borç için kaynaklarının olduğunu söyledi.

Meclis gündeminde olan 63 madelik teklif oylandı. 

63 maddelik teklifte yer alan bir konuda Esenler Otogarı'ydı. Oy birliğiyle otogardaki otopark alanlarının İSPARK'a devredilmesine, karar verildi.

Ayrıca, bütçeye göre ilerleyen günlerde otogarın taşınması ve dönüştürülmesi de kararlaştırılacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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