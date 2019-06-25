İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı ne zaman? Açıklama geldi

Tekrarlanan seçimin ardından gözler İBB Meclis toplantısına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı ne zaman yapılacak?

İBB ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı, İBB Meclis toplantısının ne zaman yapılacağını açıkladı.



Soyal medyadan açıklama yapan Balyalı, "İBB Meclis toplantımız 8 Temmuz Pazartesi günü yapılacak" dedi.



Balyalı, "Sevgili dostlarım çok soru geldiği için meclis toplantımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. İBB Meclis toplantımız 8 Temmuz Pazartesi günü yapılacak ve canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullandı.



Canlı yayının Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından da yapılacağı öğrenildi.



ulusal.com.tr