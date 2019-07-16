İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan uyarıda "Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya yöneticilerinin adı kullanılarak; 'Kimsesizler yararına', 'Ramazan Yardımı', 'Deprem Araştırmaları için AKOM adına', 'Seyyar İşgaliye İzni' vs. gibi konularda vatandaşlardan para toplama amaçlı dolandırıcılıklara bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi. İBB’nin adı kullanılarak, 2B arazilerine kadastro işlemi başlatacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yapılmak isteniyor." denildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dolandırıcılara karşı uyardı.



İBB'nin açıklaması şöyle:



"Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya yöneticilerinin adı kullanılarak; 'Kimsesizler yararına', 'Ramazan Yardımı', 'Deprem Araştırmaları için AKOM adına', 'Seyyar İşgaliye İzni' vs. gibi konularda vatandaşlardan para toplama amaçlı dolandırıcılıklara bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi.



İBB’nin adı kullanılarak, 2B arazilerine kadastro işlemi başlatacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yapılmak isteniyor.



Bu konuda Beyaz Masa’ya yapılan ihbar ardından başlatılan incelemede; vatandaşlarımıza, 2B arazileri ile ilgili ‘kendileri adına’ kadastro işlemi başlatılacağı belirtilerek, sahte mail hesabı açıldığı ve para talep edildiği anlaşılmıştır.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 2B arazilerine yönelik kadastro işlemi başlatması gibi bir uygulaması bulunmamaktadır.



Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri ve bu gibi olaylarla karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat telefonuna haber vermeleri önem arzetmektedir.



Gerekli durumlarda İBB Beyaz Masa’nın 153 no’lu telefonundan da bilgi alınabilir."



ulusal.com.tr