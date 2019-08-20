5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal’a teşekkür plaketi
Ulusal Kanal’a teşekkür plaketi
Antalya Alanya'da deprem
Antalya Alanya'da deprem
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok sayıda kişi işten çıkartıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. çalışanı 50 kişinin iş akdi feshedildi. Kişilerin tek tek arandığı belirtilirken işten çıkarmaların bu sabah gerçekleştirildiği ifade edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok sayıda kişi işten çıkartıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan bu sabah işten çıkarıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İBB Medya A.Ş İnsan Kaynakları, işten çıkarılan personeli tek tek arayarak, "iş akdiniz feshedildi" dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı.

İBB Medya A.Ş'de 160 kişinin çalıştığı, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduktan sonra kadronun 180’e çıkarıldığı öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ibb #istanbul büyükşehir belediyesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.