İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. çalışanı 50 kişinin iş akdi feshedildi. Kişilerin tek tek arandığı belirtilirken işten çıkarmaların bu sabah gerçekleştirildiği ifade edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan bu sabah işten çıkarıldı.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İBB Medya A.Ş İnsan Kaynakları, işten çıkarılan personeli tek tek arayarak, "iş akdiniz feshedildi" dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı.



İBB Medya A.Ş'de 160 kişinin çalıştığı, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduktan sonra kadronun 180’e çıkarıldığı öğrenildi.



ulusal.com.tr