İstanbul Çatalca'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Karamandere Mahallesi'nde yolu kapadı. Çatalca kaymakamı İnci Sezer Becel incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Becel, "Dün ilçemize dün yağan aşırı yağışlardan dolayı bir sel felaketi yaşadık. Özellikle Çatalca İlçemizin kuzeybatı mahallelerinde; Aydınlar, Karamandere, Yalıköy Mahallelerimizde ciddi bir felaket yaşandı" dedi

İstanbul Çatalca'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Karamandere Mahallesi'nde yolu kapadı. Istranca Deresinin taşması sonucu meydana gelen selde birçok evi su bastı. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, birçok ahır, çiftlik, bahçe sular altında kaldı. O anlarda mahalleli cep telefonu kameralarıyla su baskınlarını çekti. Suların çekilmesinin ardından bugün de vatandaşlar evlerini temizlemeye başladı. Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Karamandere köyünde incelemelerde bulundu. Kaymakamlık tarafından da hasar tespit çalışmaları yapılmaya devam ediyor.



KAMYON TERS DÖNMÜŞ



Sel suları nedeniyle derenin yakınında park etmiş bir kamyon ters döndü. Mahalleni aşağı bölümlerinde yer alan evler ve bahöçelerde büyük zarar gördü.



CEP TELEFONU KAMERALARIYLA SELİ GÖRÜNTÜLEDİLER



Sel felaketinin yaşandığı o anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntülerde dereye dönmüş yollar ve sokaklar dikkat çekiyor. Bazı görüntülerde ise su basan evler görülüyor. Suyun içinde kalan ineklerin de sudan çıkarılmaya çalışılması görüntülere yansıyor. Sel suları basan evlerini temizleyen vatandaşlar da o anları anlattı. Mahalleli "Su geldi olduğu gibi bastı buraları. Istranca suyu çok geldi. Dere buraya doğru patladı. Sular evlere girdi. Vatandaşlar mağdur oldu. Sonra elimizden geleni yaptık. İnsanları traktörlerle, kepçelerle taşıdık" diye konuştu.



KAYMAKAM İNCELEMELERDE BULUNDU



Çatalca kaymakamı İnci Sezer Becel incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Becel, "Dün ilçemize dün yağan aşırı yağışlardan dolayı bir sel felaketi yaşadık. Özellikle Çatalca İlçemizin kuzeybatı mahallelerinde; Aydınlar, Karamandere, Yalıköy Mahallelerimizde ciddi bir felaket yaşandı. Ama çok şükür ki can kaybımız yok. Dünden itibaren bütün kurumlarımızla beraber insanları hem tahliye etmek için, hem felaketin daha büyük sonuçlar doğurmaması için çaba sarf ettik. Tabi ki maddi kayıpları var vatandaşlarımızın. Evleri geziyoruz şu anda. Ama devlet bütün imkanlarıyla burada olacaktır. Hasar tespitlerini yapıyoruz" dedi.