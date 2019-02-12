İstanbul Çekmeköy'de dün askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu.
Şehit olan askerler yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kahraman askerlerle ilgili önemli bilgiyi açıkladı.
Yerlikaya şunları belirtti:
"Askeri helikopterimizin düşmesiyle şehit olan 4 Kahraman Askerimizi, memleketlerine uğurladık.
Binalara çarpmamak için büyük gayret gösteren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.
Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun."
ulusal.com.tr
İstanbul valisi Ali Yerlikaya, dün Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan 4 askerle ilgili önemli bilgiyi açıkladı. Yerlikaya, askerlerin binalara çarpmamak için büyük gayret gösterdiğini belirtti. Askerler, yapılan törenle memleketlerine uğurlandı
İstanbul Çekmeköy'de dün askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu.