İstanbul valisi Ali Yerlikaya, dün Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan 4 askerle ilgili önemli bilgiyi açıkladı. Yerlikaya, askerlerin binalara çarpmamak için büyük gayret gösterdiğini belirtti. Askerler, yapılan törenle memleketlerine uğurlandı

İstanbul Çekmeköy'de dün askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu.



Şehit olan askerler yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kahraman askerlerle ilgili önemli bilgiyi açıkladı.



Yerlikaya şunları belirtti:



"Askeri helikopterimizin düşmesiyle şehit olan 4 Kahraman Askerimizi, memleketlerine uğurladık.



Binalara çarpmamak için büyük gayret gösteren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.



Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun."



ulusal.com.tr