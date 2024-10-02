İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün seferleri iptal edildi

İran, akşam saatlerinde İsrail'e yönelik geniş kapsamlı bir füze saldırısı düzenledi. İran ile İsrail arasındaki gerilim yükselirken gerilimin hava yolu seferlerine de etkisi oldu.

Yaşanan gelişmeler ve hava sahasının kapanması nedeniyle, yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin bugün İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları iptal oldu.

Ayrıca bu ülkelere doğru sefer halindeki uçaklarının rotalarını değiştiren pek çok hava yolu şirketi, iniş için uçaklarını İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi.

Hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt kritiğine giren yabancı hava yolu şirketlerine ait çok sayıda uçağın da İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.