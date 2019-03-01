İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, cuma namazını kılmak için sosyal medya ve internette çok sayıda 1 Mart 2019 Cuma günü İstanbul'da cuma namazının saatini araştırıyor. Peki, 1 Mart İstanbul Cuma namaz saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet tarafından açıklanan bilgiler eşliğinde 1 Mart İstanbul Cuma namaz vakti

İslam alemi için çok önemli olan Cuma namazının ne zaman ve saat kaçta kılınacağı önemli bir konu.



Cuma günü eda edilmesiyle birlikte Müslüman alemi mutluluk yaşayacak.



İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak?



İnsanlar, namazdan önce abdestlerini alıp namazını kılacak.



1 MART 2019 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



1 Mart 2019 günü İstanbul'da Cuma namazı 13.22'de okunacak öğle ezanı ile birlikte eda edilecek.