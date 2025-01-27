İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bazı soruşturmalarla ilgili olarak, kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini alenen hedef göstererek, bu şahsı soruşturma şüphelileri lehine karar verilmesi amacıyla etkilemeye teşebbüs etmiştir. Ayrıca, ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye çalıştığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Türk Ceza Kanunu'nun 277 ve 288. maddeleri gereğince resen soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, yazılı ve görsel medyada benzer söylemlerde bulunanlar için de tespit yapılacağı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği ifade edilerek, söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."