İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne dair açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi.



Yapılan açıklamada "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir." denildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.



Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Olayla ilgili yerli iş birlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir." denildi.



"Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir" denilen açıklamada, Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesinin istendiği açıklandı.





ulusal.com.tr