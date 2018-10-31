İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda Suudi başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne dair açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı boğularak öldürülmesine müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir" denildi.



Açıklamanın tamamı şöyle;

02/10/2018 Tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında,



Menfur olayın tüm boyutlarıyla soruşturulması, araştırılması, tüm ayrıntılarının ortaya konulması, eylemi gerçekleştirenlerin ve planlayanların yargı önüne çıkarılmaları konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Suudi Arabistan Krallığı yetkili makamları tarafından mutabakata varıldığı kamuoyunun malumudur.



Varılan mutabakat doğrultusunda Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Sn. Suud El-Muceb ve beraberindeki heyet 28/10/2018 tarihinde Türkiye'ye gelmiş, 29/10/2018 tarihinde de Cumhuriyet Başsavcılığımıza çalışma ziyaretinde bulunmuştur.



Bu görüşmede;

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında öldürüldüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasal mevzuatı ve evrensel hukukun genel prensipleri gereği soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyet Mahkemeleri'ne ait olduğu beyan edilmiş, Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiştir.



Aynı görüşmede;

a- Maktül Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu,



b- Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada planlanarak öldürüldüğü tespit edilen Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme eyleminin planlanma aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgunun olup olmadığı,



c- "Yerli İşbirlikçi" olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir.



Suudi Arabistan heyeti 30/10/2018 tarihinde yeniden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ziyaret etmiş, bu görüşmede de kendilerine aynı sorular yöneltilerek, cevap beklendiği vurgulanmıştır.



Suudi Arabistan Başsavcısı tarafından da sorulara aynı gün içerisinde cevap verileceği beyan edilmiştir.



Bu çerçevede;

Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı'nca 31/10/2018 tarihi itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen cevabı yazıda özetle;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet soruşturma kapsamında elde edilen delillerle birlikte Suudi Arabistan'a davet edilmiş.



Cesedin akıbetinin Suudi Arabistan'da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği,



Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği,



Olayla ilgili olarak "yerli işbirlikçi" bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir.



Gelinen aşama itibari ile gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımzıa rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir.



Bu itibarla;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda eylemin vahametine ilişkin aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında zorunluluk bulunmaktadır.



1- Maktul Cemal Kaşıkçı 02/10/2018 tarihinde evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür.



2- Maktül Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, boğularak öldürülmesine müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir.



Sonuç olarak;



Maktül Cemal Kaşıkçı'nın uzunca bir süre geçmesine rağmen Başkonsolosluk binasından çıkış yapmadığının bir yakını tarafrından adli mercilere bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla ve derinliğiyle devam etmektedir.



Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.









