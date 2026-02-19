İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı

HSK’nin yayımladığı görev değişikliği ve atama listesine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu, görev değişikliği ve atama listesini yayımladı. Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu.

Listede yer alan karara göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

HSK ATAMA LİSTESİ

Mehmet Beşir Güven: Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.
Harun Bulut: Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.
Necattin Öztürk: Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.
Orhan Sağlam: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.
Barış Kurt: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.
Serhat Tellioğlu: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevinden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.
Nuri Gül: Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevinden Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

Bir dönemin efsane hocasıydı: A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti
