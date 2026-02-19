İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir? Fatih Dönmez nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez 1973 yılında Konya’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı ve bu dönemde adalet teşkilatında çalışmak üzere hazırlanarak Ankara Adli Yargı savcı adayı oldu. Mezun olduktan sonra savcılık stajını tamamlayarak adli yargıda göreve başladı.

Daha önceki görevleri şu şekilde:

Erdek Cumhuriyet Savcılığı (2010 – 2013)

Diyarbakır / Silvan Cumhuriyet Savcılığı (2013 – 2015)

Sakarya / Karasu Cumhuriyet Savcılığı (2015 – 2016)

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı (2016 – 2021)

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı (2021)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili (2023)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili (2024)

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı (Ekim 2025)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı (19 Şubat 2026)

DAVALAR

Dönmez, 2014 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atanmasının ardından Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu isim olmuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmadan önce Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak görev yapan Fatih Dönmez, aynı zamanda İBB’ye yönelik soruşturmayı da yürütüyordu.

Cumartesi Anneleri (700. Hafta) davası

25 Ağustos 2018’de Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği 700. hafta buluşmasında yaşananlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. 2021 yılında savcı Fatih Dönmez’in hazırladığı iddianameyle ceza davasına dönüştü. İddianamede 46 kişi hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı biçimde “dağılmama” suçlaması yöneltildi ve 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.