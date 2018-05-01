1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü İstanbul'da alışıldık görüntülerle başladı. Taksim Meydanı ve çevresinde toplantı ve gösteri yürüyüşüne izin verilmezken, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler unutulmadı.

İstanbul'da 1 Mayıs alışıldık görüntülerle başladı.



Sabah saatlerinde, tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçen olaylarda hayatını kaybedenler anıldı. Türk-İş Sendikası üyeleri, ellerinde flamaları ve 1 Mayıs için hazırlanan çelenkle sloganlar atarak Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na doğru yürüdü.



Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.



Sendika üyeleri daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek çelenk bıraktı. Burada da saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup bir süre 1 Mayıs'a ilişkin sloganlar attı.



Hak-İş Sendikası İstanbul İl Başkanlığı da Kazancı Yokuşu'na karanfil, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.



Vatan Partisi de Taksim Meydanı'ndaydı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel ve parti üyeleri Taksim Meydanı'na yürüdü. 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için Kazancı yokuşuna karanfil bırakan partililer daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.



Beşiktaş'ta ise polis müdahalesi vardı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan slogan atarak Beşiktaş Meydanı'na gelen HKP'li grup, gözaltına alındı.





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