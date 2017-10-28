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İstanbul'da 12 ilçede terör operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal alan yapılanmasından İstanbul'a geldiğini belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 ilçede operasyon düzenledi

İstanbul'da 12 ilçede terör operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal alan yapılanmasından İstanbul'a geldiğini belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 ilçede operasyon düzenledi.


TEM ekipleri Esenyurt, Esenler, Eyüp, Güngören, Fatih, Kadıköy, Büyükçekmece, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli, Ümraniye ve Tuzla'da belirlediği adreslere düzenlediği baskınlarda toplam 14 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Arama yapılan adreslerde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve örgütsel dergi, kitap ve doküman ile dijital malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 14 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #TEM #pkk
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