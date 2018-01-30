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İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi (31 Ocak su kesintisi)

İstanbul'da 31 Ocak 2018 Salı günü 20 saatlik su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da "hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?" sorusunun cevabı haberimizde

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi (31 Ocak su kesintisi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avcılar-Sefaköy isale hattındaki deplase çalışması dolayısıyla, yarın bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi" kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Çalışma nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren, Küçükçekmece'de Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri, Bakırköy'de Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar'da da Gümüşpala Mahallesi'ne 20 saat süreyle su verilemeyeceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Avcılar-Sefaköy #İskİ #istanbul su ve kanalizasyon idaresi
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