banner1002
Köprü geçişlerine ilişkin UKOME kararı
Köprü geçişlerine ilişkin UKOME kararı
İZBAN'da yeni gelişme
İZBAN'da yeni gelişme
Dış ticaret rakamları açıklandı
Dış ticaret rakamları açıklandı
MTV artış oranı yeniden belirlendi
MTV artış oranı yeniden belirlendi

İstanbul'da 2018 yılında 9 ton uyuşturucu yakalandı

İstanbul'da 2018 yılında 685 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 63 bin kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 9 ton uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da 2018 yılında 9 ton uyuşturucu yakalandı

2018 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'da 9 ton uyuşturucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bu yıl içinde yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı.

Kentte 685 operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 63 bin 332 şüpheliden 5 bin 833'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 9 ton uyuşturucunun yanı sıra 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Verilerde, 2017 yılına göre yükseliş gözlendi. 2017 yılına göre yakalanan şüpheli sayısı yüzde 39, tutuklanan şüpheli sayısı yüzde 15, ele geçirilen uyuşturucu madde ve hap oranı da yüzde 17 arttı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.