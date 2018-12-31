İstanbul'da 2018 yılında 685 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 63 bin kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 9 ton uyuşturucu ele geçirildi.

2018 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'da 9 ton uyuşturucu yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bu yıl içinde yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı.



Kentte 685 operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 63 bin 332 şüpheliden 5 bin 833'ü tutuklandı.



Operasyonlarda 9 ton uyuşturucunun yanı sıra 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Verilerde, 2017 yılına göre yükseliş gözlendi. 2017 yılına göre yakalanan şüpheli sayısı yüzde 39, tutuklanan şüpheli sayısı yüzde 15, ele geçirilen uyuşturucu madde ve hap oranı da yüzde 17 arttı.







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