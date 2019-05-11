İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığındaki toplantıda, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Toplantıya İBB Başkanvekili olarak atanan Vali Ali Yerlikaya da katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında "23 Haziran Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.



ALİ YERLİKAYA DA KATILDI



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,Bakan Soylu'nun başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.



Toplantıda, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.



