İstanbul'da son günlerde yapılan kar yağışı ve don uyarısının ardından "31 Aralık Pazartesi okullar tatil mi" en çok arananlar arasında yerini aldı

Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den art arda yapılan uyarıların ardından gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelecek tatil haberine çevrildi.



Veli ve öğrencilerin gözü Vali Ali Yerlikaya'da gelecek tatil haberine çevrildi.



Şu ana kadar Valilikten bir açıklama yapıladı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yapılan bir açıklama olduğunda haberimizde olacak.



İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle:

28 Aralık Cuma: En düşük 2, en yüksek 8 derece



29 Aralık Cumartesi: En düşük, 4 en yüksek 8 derece



30 Aralık Pazar: En düşük 3, en yüksek 7 derece



31 Aralık Pazartesi: En düşük 2, en yüksek 7 derece



1 Ocak Salı: En düşük 2, en yüksek 6 derece







