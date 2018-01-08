2 bin 400 polisin katılımıyla uygulama
2 bin 400 polisin katılımıyla uygulama
Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi

İstanbul'da 39 ilçede 2 bin 400 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Uygulaması"

 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 120 noktada, 2 bin 400 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da 39 ilçede 2 bin 400 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Uygulaması"

 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 120 noktada, 2 bin 400 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Kent genelinde saat 20.00'da başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 400 polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.
Bu akşam 36'ncısı gerçekleştirilen uygulama ile halkın can ve mal güvenliğinin korunması ile toplumun huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarının önlenmesi amaçlanıyor.  
Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları
Sonraki Haber
Hediye edilen bağlamalarla Vali Sonel'e teşekkür ettiler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.