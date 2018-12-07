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İstanbul'da 39 ilçede asayiş uygulaması

İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 39 ilçede helikopter destekli "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da 39 ilçede asayiş uygulaması

İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 39 ilçede helikopter destekli "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.

Uygulama gece saatlerine kadar sürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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