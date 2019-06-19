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İstanbul'da 40 adrese uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı olarak 40 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 35 kişi gözaltına alındı. Van'da da park halindeki araçtan 103 kilo eroin çıktı.

İstanbul'da 40 adrese uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenler'de eş zamanlı 40 adrese baskın düzenlendi.

Özel Harekat Polislerinin de katıldığı büyük operasyon kapsamnında evlerde arama yapıldı.

Operasyonda 35 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde park edilen bir araçta şüphe üzerine arama yapıldı.

Aramayı narkotik köpeği ile birlikte yapan polisler araçta 103 kilo 285 gram eroin buldu.

5 koli halinde bulunan eroinler için şüpheli Z.D. gözaltına alındı.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul
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