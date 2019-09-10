İstanbul'da aşure ikramı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi muharrem ayı dolayısıyla halka aşure dağıttı. Aşure, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara ikram edildi.

Elli aşçı tarafından iki günde hazırlanan aşurelerin yapımında 12 çeşit malzeme kullanıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla 25 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Aşureyi turistlerin de tattığı görüldü.

Birlik, beraberlik ve paylaşımın simgesi haline gelen aşurenin dağıtımını İBB Lojistik Destek Merkezine bağlı ekipler, mobil büfelerde yaptı.



ulusal.com.tr