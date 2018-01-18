Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle kentte bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 20.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.



Açıklamada, yarın saat 17.00'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.