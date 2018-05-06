AKP İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kongre bitimine kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün yapılacak AKP İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla trafik tedbirleri alındı.



Bu kapsamda Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı’ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.



Sinan Erdem Spor Salonu'na giden yolların kapanma noktaları şöyle;



D-100 Karayolu Güney Ataköy istikameti yol girişleri, D-100 Karayolu Kuzey Bahçelievler istikameti yol girişleri, Ataköy Köprüsü üstü (yol Bahçelievler'den itibaren kesilecek), Rauf Orbay Caddesi Kuzey Yol Adnan Kahveci Bulvarı istikameti yol girişleri, Rauf Orbay Caddesi Güney Yol Adnan Kahveci Bulvarı istikameti yol girişleri.



