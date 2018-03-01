Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı İstanbul'un bütün ilçelerinde etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler de 1 Mart 2018 'Yarın okullar tatil mi?' diye sosyal medyada arama yapmaya başladı.

Kar yağışının etkisiyle İstanbul'un bütün ilçeleri beyaza büründü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları bazı noktalarda çalışmaya başladı.



Kar yağışının sabaha karşı etkisini arttırması bekleniyor.



AKOM uyarmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi İstanbulluları uyarmıştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur öğle saatlerinden itibaren kırsal bölgelerimizde kar, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. İstanbul'da, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayından dolayı trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." denilmişti.



Sabah saatlerinden itibaren 1347 araç ve iş makinesi 7000 personel ile üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmaları yapacak. 7 bin 373 km'lik güzergah ağında 363 müdahale noktasıyla kışa hazır bekletiliyor."



Vali açıklama yapmıştı

Bu arada başlayan kar yağışı ile birlikte öğrenciler ve veliler okulların son dakika tatil olup olmadığını öğrenmek için sosyal medyada arama yapmaya başladılar.



Dün açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, okulların tatil olmayacağına meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda karar verdiğini belirterek şu ana kadar kendisine böyle bir bir bilgi gelmediğini açıklamıştı.

Yetkililerden okulların tatil olması ile ilgili gelen bir bilgi henüz bulunmuyor.



İstanbul Valiliği'nden "tatil" açıklaması geldiğinde ulusal.com.tr'de olacak.