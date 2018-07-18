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İstanbul'da beklenen yağmur başladı

Meteorolojinin dün yaptığı açıklamada bugün için bahsettiği sağanak yağış an itibariyle İstanbul'da başladı.

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

15:30 sıralarında başlayan sağanak yağmur, meteorolojinin verilerine göre 18:00'a kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (18.07.2018) İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



Etiketler; #istanbul #yağmur #sağanak #meteoroloji
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