Meteorolojinin dün yaptığı açıklamada bugün için bahsettiği sağanak yağış an itibariyle İstanbul'da başladı.

15:30 sıralarında başlayan sağanak yağmur, meteorolojinin verilerine göre 18:00'a kadar sürmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (18.07.2018) İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.







