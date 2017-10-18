İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Dudullu Terfi Merkezi’nde, yeni deponun devreye alınması ve terfi merkezi mekanik aksamı montaj çalışmaları yapılacaktır. Bu sebeple 18.10.2017 Çarşamba günü 23:00 ile 19.10.2017 Perşembe günü 07:00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Su alamayacak bölgeler;
Üsküdar İlçesi: Tamamı.
Çekmeköy İlçesi: Tamamı.
Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir, Kayışdağı, İnönü, Ferhatpaşa ve Atatürk Mahalleleri.
Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.
Ümraniye İlçesi: Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazımkarabekir, İnkılap, Elmalıkent, Saray, Tantavi, Atatürk, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Esenevler ve Site Mahalleleri.
Kadıköy İlçesi: Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Fikirtepe, Acıbadem ve Koşuyolu Mahalleleri.
Beykoz İlçesi: Baklacı, Yavuz Selim, Çiftlik, Çengeldere, Fatih, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Çubuklu, Soğuksu, Gümüşsuyu, Çiğdem, Acarlar, Zerzevatçı, Elmalı, Örnek ve Yeni Mahalleleri.
Sancaktepe İlçesi: Meclis, İnönü, Atatürk, Yenidoğan, Safa, Yunus Emre, Mevlana, Emek, Sarıgazi, Kemal Türkler ve Merve Mahalleleri
Zeytinburnu İlçesi: Tamamı.
Fatih İlçesi: Tamamı.
Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacı Mimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu Mahalleleri.
Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.
Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.
ulusal.com.tr
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok ilçede 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacak
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.