İstanbul'da boy yasağına uyulmadı! 6,5 ton balığa el konuldu

Denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar "vira bismillah" dedi. Bu kapsamda denetimler de arttı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gece yarısı ortak denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, boy ölçülerine uymayan 444 kasa istavrit, 3 orkinos ve 6 kasa kefalden oluşan yaklaşık 6,5 ton balığa el konuludu. Yasaklara uymayan kişilere para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı kontrol tekneleriyle Marmara Denizi'nde yasa dışı yapılan ışıkla avcılığa yönelik denetimler de sürüyor.

10 günlük denetimlerde, yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 balıkçı gemisine cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca denetimlerin ciddiyet içerisinde sürdürüleceğini belirtti.



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