İstanbul için yapılan kar yağışı ve don uyarısının ardından veli ve öğrencilerin gözü gelmesi beklenen 28 Aralık 2018 cuma "kar tatili" haberine çevrildi. Öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın tatil açıklamasını bekliyor. Okulların tatil olduğuna dair bir açıklama olduğunda haberimizde olacak... İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den de açıklama geldi

Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den art arda yapılan uyarıların ardından gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelecek tatil haberine çevrildi.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'den yapılan açıklamada, etkili olan soğuk hava dalgasından dolayı düşen sıcaklar nedeniyle, gece saatlerinde sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.



İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden 'İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini, kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 cm, yüksek bölgelerde ise 3-5 cm kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülmektedir' uyarısı yapıldı.



Veli ve öğrencilerin gözü Vali Ali Yerlikaya'da gelecek tatil haberine çevrildi.



Şu ana kadar Valilikten bir açıklama yapıladı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yapılan bir açıklama olduğunda haberimizde olacak.



Marmara'da hava durumu

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülen bölgenin güney kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don görüleceği, yer yer sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel ) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgenin kıyı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.









