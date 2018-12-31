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İstanbul'da bugün okullar tatil mi? (31 Aralık Pazartesi)

İstanbul'da son günlerde yapılan kar yağışı ve don uyarısının ardından "31 Aralık Pazartesi okullar tatil mi" en çok arananlar arasında yerini aldı

İstanbul'da bugün okullar tatil mi? (31 Aralık Pazartesi)

Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den art arda yapılan uyarıların ardından gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelecek tatil haberine çevrildi.

Veli ve öğrencilerin gözü Vali Ali Yerlikaya'da gelecek tatil haberine çevrildi.

Şu ana kadar Valilikten bir açıklama yapıladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yapılan bir açıklama olduğunda haberimizde olacak.

İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle:
28 Aralık Cuma: En düşük 2, en yüksek 8 derece

29 Aralık Cumartesi: En düşük, 4 en yüksek 8 derece

30 Aralık Pazar: En düşük 3, en yüksek 7 derece

31 Aralık Pazartesi: En düşük 2, en yüksek 7 derece

1 Ocak Salı: En düşük 2, en yüksek 6 derece



 

Etiketler; #istanbul
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İrem - 4 gün önce
En valim sevgilerimi iletirim 27 aralın perşembe günü tatil eder misiniz okula giderken çok üşüyoruz çünkü hava çok soğuk lütfen tatil yapın
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Önder - 4 gün önce
tatil edin okul 1 km ötede sivas kangalda tatil istiyoruz
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Yusuf - 4 gün önce
Valim sana yemin ediyorum okulla giderken donuyoruz 27 Aralık perşembe günü tatil yaparmısınız yaparsanız sizden Allah razı olsun
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Rumeysa - 4 gün önce
Ne olur okulları tatil yapın sayın valim okula giderken donuyoruz
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