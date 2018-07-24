İstanbul'da dün gece korku filmlerini aratmadı. 20 dakikalık kuvvetli sağanakla yollar göl oldu, şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Vatandaş şiddetli ses ve hızlı yağıştan uykusuz kaldı.

Gece gündüze döndü, yer gök inledi.



Dakikada 34 şimşek çaktı, İstanbullular dün gece uyumadı.



İstabul'da sabah saat 04.00 sularında başlayan kuvvetli yağış 20 dakika boyunca aralıksız sürdü.



Gökgürültülü sağnak senfonisi vatandaşları uyutmadı. Yollar, sokaklar göle döndü.



Şehrin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli yağış doluyua dönüştü. Görüntüler Silivri'den...



İstanbul'da başta Silivri olmak üzere Kumburgaz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Kırklarelin'de ise Lüleburgaz'da yumruk büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaş gece yarısı araçlarını doludan korumak için seferber oldu.



Uzmanlarca elektrik fırtınası olarak adlandırılan yağışla birlikte 24 saat içinde 43 bin 388 yıldırım kaydedildi.



Sağnak yağış gün içinde de aralıklarla devam etti. Uzmanlar sel ve su baskını, yıldırım düşmesine karşı uyardı.



Uyarı sadece İstanbul için değil. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Sinop Kastamonu, Ankara, Karabük, Sakarya ve Düzce içinde gökgürültülü sağnak yağış uyarısı yapıldı.



Meteorloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yağışların haftasonuna kadar sürmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr