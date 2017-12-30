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İstanbul'da çatışma: 1 polis yaralı

İstanbul Kağıthane'de polis 2 gaspçıyı gözaltına almak isterken bu kişilerle silahlı çatışmaya çıktı. Polisin dur ihtarına silahla karşılık veren ve motosikletli oldukları öğrenilen 2 gaspçıyla çıkan çatışmada, bir polis hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da çatışma: 1 polis yaralı

Kağıthane'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı Bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı iki şüpheli motosikletle kaçtı. 

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Anka Sokak'ta gasp konusunda çalışma yapan polis ekipleri iki kişiden şüphelendi. Şüphelliler bir markete girince polis de arkalarından girdi. Markete soygun amaçlı girdikleri anlaşılan şüphelilere polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan çatışmada bir polis hafif şekilde yaralanırken şüpheliler de olay yerinden yaralı olarak motorsikletle kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemeler devam ederken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan bir şüpheli çalışmanın ardından yaralı olarak yakalandı. Polis Kağıthane'de 2 gaspçıyı gözaltına almak isterken bu kişilerle silahlı çatışmaya çıktı. Polisin dur ihtarına silahla karşılık veren ve motosikletli olduklari öğrenilen 2 gaspçıyla çıkan çatışmada, bir polis hafif şekilde yaralandı. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çatışma #istanbul
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