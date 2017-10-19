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İstanbul'da çifte operasyon

İstanbul'da terörle mücadele ekipleri, 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 16 kişi gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa'da da uyuşturucu operasyonu yapıldı. Çok sayıda şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı

İstanbul'da çifte operasyon

İstanbul'da sabah saatlerinde hem terör hem de uyuşturucu operasyonu yapıldı. 

Terör operasyonlarının hedefinde yasa dışı MLKP ve TKP-ML örgütleri vardı. 

Önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda iki örgüte üye toplam 16 kişi gözaltına alındı. 

Operasyonlarda 3 adet silah ve çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolününün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

İstanbul'daki bir diğer operasyon da Gaziosmanpaşa'daki uyuşturucu satıcılarına yönelikti. 

Sabahın erken saatlerinde ilçeye giden ekipler, güvenlik önlemlerini alarak önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 

Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda isim, sağlık kontrolü sonrası Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #terör #gözaltı #operasyon
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