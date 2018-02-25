İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak'ta bulunan bir çiftliğe, yurttan kaçan ve yaşı küçük 6 kız çocuğunun silah tehdidiyle alıkonulduğu ve zorla cinsel istismara uğratılarak görüntülerinin kaydedildiği tespiti üzerine operasyon düzenlendi. Bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen ve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Ataşehir'de yurttan kaçan ve yaşı küçük olan kız çocuklarını zorla tuttukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak'ta bulunan bir çiftlikte, yurttan kaçan ve yaşı küçük 6 kız çocuğunun silah tehdidiyle alıkonulduğu ve zorla cinsel istismara uğratılarak görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.







Çalışmalar sonucu 21 Şubat günü 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R. (26) isimli şahıslar yakanırken, operasyon düzenlenen adreslerden birinde kayıp olarak aranan H.H.K. isimli kız çocuğu kurtarıldı.







Yakalanan şahısların üzerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar mermi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklanırken, Afgan uyruklu S.R. ise serbest bırakıldı.







Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.