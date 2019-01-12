Terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, A.K, B.D, C.I, S.D ve Y.A'yı gözaltına aldı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.